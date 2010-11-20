Сфотографироваться с талисманами Евро-2012 можно сегодня во Львове

На выходные Львов «посетят» официальные Талисманы УЕФА ЕВРО-2012, которые были представлены 16 ноября в Варшаве. На протяжении двух дней они будут «путешествовать» по городу, поэтому у всех желающих будет возможность увидеть их и сделать фотографию на память. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

В программе пребывания Талисманов УЕФА ЕВРО-2012, в частности сегодня, 20 ноября, состоится торжественный выход талисманов на центральную площадь города - площадь Рынок. Львовяне и гости города смогут первыми сделать фотографии на память Талисманов Чемпионата Европы по футболу-2012. 21 ноября с 12.00 в «МакДональдсе», на проспекте Шевченко, 7 во Львове, начнется развлекательная программа, во время которой все желающие будут иметь возможность принять участие в голосовании за лучшее имя для Талисманов Чемпионата Европы по футболу-2012.