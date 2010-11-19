В СКМ еще не решили, продавать ФК "Ильичевец" или подарить

В компании СКМ пока не знают, что будет с футбольным клубом «Ильичевец».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке генеральный директор компании СКМ Олег ПОПОВ.

«Как вы знаете, по правилам нашей федерации (футбола), нельзя иметь два клуба, поэтому естественно мы оставим, я думаю, ФК «Шахтер» (Донецк)», - сказал гендиректор.

На уточняющий вопрос УНИАН, намерена ли компания продать клуб «Ильичевец», О.ПОПОВ ответил: «Мы пока не знаем, продадим или подарим».

При этом он не смог ответить, как скоро это случится. «Пока не знаю… Дайте нам время», - заключил гендиректор.

Справка УНИАН. После вхождения Мариупольского металлургического комбината им. Ильича в компанию СКМ, футбольный клуб «Ильичевец», ранее принадлежащий меткомбинату, также вошел в компанию СКМ.