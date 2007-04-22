Шевченко играл, но Челси не выиграл
20:51, 22 апреля 2007Спорт
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В Англии - "день без голов"
|Дрогба. Фото AFP/Yahoo!
Таким образом Челси не воспользовался шансом вплотную приблизиться по набранным очкам к Манчестеру, а остальные три команды немного повысили свои места в середине таблицы.
Андрей Шевченко вышел на игру на 76-й минуте, заменив Макелеле.
Теперь у МЮ 82 очка, Челси - 79, Ливерпуля - 67, Арсенала - 63, Эвертона и Болтона - по 54, у Ридинга - 51, Тоттенхэма и Портсмута - по 50 очков.
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