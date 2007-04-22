Шевченко играл, но Челси не выиграл

Два матчи, которыми сегодня завершился 35-й тур английской премьер-лиги, оказались напрасными с точки зрения любителей забитых мячей. Во встречах Астон Виллы с Портсмутом и Ньюкасла з Челси счёт остался не открыт.

Таким образом Челси не воспользовался шансом вплотную приблизиться по набранным очкам к Манчестеру, а остальные три команды немного повысили свои места в середине таблицы.

Андрей Шевченко вышел на игру на 76-й минуте, заменив Макелеле.

Теперь у МЮ 82 очка, Челси - 79, Ливерпуля - 67, Арсенала - 63, Эвертона и Болтона - по 54, у Ридинга - 51, Тоттенхэма и Портсмута - по 50 очков.