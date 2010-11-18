Футболист извинился за "кражу" гола у Роналду

Полузащитник сборной Португалии по футболу Нани извинился перед партнером по национальной команде Криштиану Роналду за свой поступок, помешавший Роналду забить гол. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Guardian.

В матче с Испанией (4:0) Нани, находившийся в положении "вне игры", добил мяч в сетку, и арбитр отменил взятие ворот. Инцидент произошел на 37-й минуте встречи при счете 0:0. Роналду в штрафной площади испанцев обыграл защитника Херарда Пике и перебросил вратаря Икера Касильяса. Мяч должен был опуститься за линией ворот, однако Нани решил головой добить мяч в сетку.

После игры ряд СМИ написал, что незасчитанный гол Роналду мог стать лучшим за всю историю футбола.

Нани сказал, что добил мяч, потому что не знал, что находился в офсайде. "Все произошло так быстро", - отметил футболист. Нани рассказал, что он извинился перед Роналду и подчеркнул, что он не должен был мешать своему партнеру забить гол.