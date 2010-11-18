Футболист извинился за "кражу" гола у Роналду
"Все произошло так быстро"
Полузащитник сборной Португалии по футболу Нани извинился перед партнером по национальной команде Криштиану Роналду за свой поступок, помешавший Роналду забить гол. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Guardian.
В матче с Испанией (4:0) Нани, находившийся в положении "вне игры", добил мяч в сетку, и арбитр отменил взятие ворот. Инцидент произошел на 37-й минуте встречи при счете 0:0. Роналду в штрафной площади испанцев обыграл защитника Херарда Пике и перебросил вратаря Икера Касильяса. Мяч должен был опуститься за линией ворот, однако Нани решил головой добить мяч в сетку.
После игры ряд СМИ написал, что незасчитанный гол Роналду мог стать лучшим за всю историю футбола.
Нани сказал, что добил мяч, потому что не знал, что находился в офсайде. "Все произошло так быстро", - отметил футболист. Нани рассказал, что он извинился перед Роналду и подчеркнул, что он не должен был мешать своему партнеру забить гол.