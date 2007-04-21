35-й тур английской премьер-лиги

Манчестер теряет очки

Завершились сегодняшние восемь матчей 35-го тура английской премьер-лиги. Тоттенхэм – Арсенал 2:2 (Кин 30, Дженас 90+5 – Туре 64, Эдабайор 78) Болтон – Ридинг 1:3 (Шори, 64 автогол – Дойл 84, 89, Хант 90+2) Чарлтон – Шеффилд 1:1 (Эль-Каркури 59 – Стид 69) Фулхэм – Блекберн 1:1 (Монтелла 10 – МакКарти 61) Ливерпуль – Уиган 2:0 (Кюйт 30, 68) Уотфорд – Манчестер Сити 1:1 (Прискин 75 – Вессель 53) Вест Хэм – Эвертон 1:0 (Замора 13) Манчестер Юнайтед – Миддлсбро 1:1 (Ричардсон 3 - Видука 45+1) Завтра тур завершится матчами Ньюкасл - Челси и Астон Вилла - Портсмут. Пока у МЮ 82 очка, Челси - 78, Ливерпуля - 67, Арсенала - 63, Эвертона и Болтона - по 54, у Ридинга, Тоттенхэма и Портсмута, соответственно, 51, 50 и 49 очков

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter