Испанская сборная по футболу 70 лет так не проигрывала
Результаты Дня товарищеских матчей
Сборная Португалии разгромила Испанию в товарищеском матче. Встреча на стадионе "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Испанцы имели территориальное преимущество, владели мячом, а португальцы эффективно использовали контратаки. На последней минуте первого тайма они открыли счет, а во втором провели еще три мяча в контратаках (49, 68 и 90+2 минуты). К тому же в первом тайме судья отменил эффектный гол Криштиану Роналду, забитый, как видно на повторе, без нарушения правил, замечает Лента.ру.
Испания не проигрывала со столь разгромным счетом с 1942 года. Тогда, напоминает газета AS, испанцы уступили Италии в Милане. Правда, в сентябре 2010 года Испания, чемпион мира и Европы, проиграла в товарищеском матче Аргентине со счетом 1:4.
17 ноября состоялись другие товарищеские матчи: Россия в Воронеже проиграла Бельгии со счетом 0:2, Аргентина обыграла Бразилию 1:0, Англия дома проиграла Франции 1:2, Украина на выезде сыграла вничью со Швейцарией 2:2, Италия на последних минутах спаслась в игре с Румынией 1:1, Швеция и Германия разошлись без голов, Беларусь разминалась в гостях в Омане 0:4, а парагвайцы - в Гонконге 0:7.
***
Все результаты:
Буркина Фасо - Гвинея 2:1
Малави - Руанда 2:1
Мозамбик - Зимбабве 1:3
Саудовская Аравия - Гана 0:0
Китай - Латвия 1:0
Гонконг - Парагвай 0:7
Черногория - Азербайджан 2:0
Оман - Беларусь 0:4
Кувейт - Ирак 1:1
Словакия - Босния и Герцеговина 2:3
Россия - Бельгия 0:2
Эстония - Лихтенштейн 1:1
Албания - Македония 0:0
Аргентина - Бразилия 1:0
Болгария - Сербия 0:1
Венгрия - Литва 2:0
Сенегал - Габон 2:1
Египет - Австралия 3:0
Израиль - Исландия 3:2
Мали - Конго 3:1
Дания - Чехия 0:0
Люксембург - Алжир 0:0
Швейцария - Украина 2:2
Австрия - Греция 1:2
Голландия - Турция 1:0
Италия - Румыния 1:1
Польша – Кот д’Ивуар 3:1
ЮАР - США 0:1
Швеция - Германия 0:0
Северная Ирландия - Марокко 1:1
Ирландия - Норвегия 1:2
Словения - Грузия 1:2
Англия - Франция 1:2
Португалия - Испания 4:0