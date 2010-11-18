Испанская сборная по футболу 70 лет так не проигрывала

Сборная Португалии разгромила Испанию в товарищеском матче. Встреча на стадионе "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Испанцы имели территориальное преимущество, владели мячом, а португальцы эффективно использовали контратаки. На последней минуте первого тайма они открыли счет, а во втором провели еще три мяча в контратаках (49, 68 и 90+2 минуты). К тому же в первом тайме судья отменил эффектный гол Криштиану Роналду, забитый, как видно на повторе, без нарушения правил, замечает Лента.ру.

Испания не проигрывала со столь разгромным счетом с 1942 года. Тогда, напоминает газета AS, испанцы уступили Италии в Милане. Правда, в сентябре 2010 года Испания, чемпион мира и Европы, проиграла в товарищеском матче Аргентине со счетом 1:4.

17 ноября состоялись другие товарищеские матчи: Россия в Воронеже проиграла Бельгии со счетом 0:2, Аргентина обыграла Бразилию 1:0, Англия дома проиграла Франции 1:2, Украина на выезде сыграла вничью со Швейцарией 2:2, Италия на последних минутах спаслась в игре с Румынией 1:1, Швеция и Германия разошлись без голов, Беларусь разминалась в гостях в Омане 0:4, а парагвайцы - в Гонконге 0:7.

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Все результаты:

Буркина Фасо - Гвинея 2:1

Малави - Руанда 2:1

Мозамбик - Зимбабве 1:3

Саудовская Аравия - Гана 0:0

Китай - Латвия 1:0

Гонконг - Парагвай 0:7

Черногория - Азербайджан 2:0

Оман - Беларусь 0:4

Кувейт - Ирак 1:1

Словакия - Босния и Герцеговина 2:3

Россия - Бельгия 0:2

Эстония - Лихтенштейн 1:1

Албания - Македония 0:0

Аргентина - Бразилия 1:0

Болгария - Сербия 0:1

Венгрия - Литва 2:0

Сенегал - Габон 2:1

Египет - Австралия 3:0

Израиль - Исландия 3:2

Мали - Конго 3:1

Дания - Чехия 0:0

Люксембург - Алжир 0:0

Швейцария - Украина 2:2

Австрия - Греция 1:2

Голландия - Турция 1:0

Италия - Румыния 1:1

Польша – Кот д’Ивуар 3:1

ЮАР - США 0:1

Швеция - Германия 0:0

Северная Ирландия - Марокко 1:1

Ирландия - Норвегия 1:2

Словения - Грузия 1:2

Англия - Франция 1:2

Португалия - Испания 4:0