Скандал вокруг бесплатных приглашений на чемпионат мира по футболу

Громкий скандал разразился в Германии вокруг бесплатных пригласительных на Чемпионат мира по футболу.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», сразу в отношении восьми высокопоставленных чиновников возбуждено уголовное дело. Среди них министр экономики ФРГ.

Обвинения предъявлены по статье «Предоставление привилегий», то есть подкуп. Пока лишь одному чиновнику удалось доказать, что он не получил билеты на футбольный матч безвозмездно, а купил их. В Генеральной прокуратуре ФРГ объяснили ситуацию так: спонсоры не могут предоставлять какие-либо привилегии представителям властных структур – это противозаконно.

Представители ФИФА и немецкого футбольного союза назвали эту ситуацию «абсурдной», так как уже несколько тысяч специальных приглашений на футбольный турнир оставлены для различных почетных гостей.

Чемпионат мира по футболу начнется в Германии в июне.