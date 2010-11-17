Швейцария - Украина: на кого ставят букмекеры

Букмекеры вновь не верят в сборную Украины. К такому выводу можно прийти, проанализировав коэффициенты ведущих букмекерских контор на сегодняшний товарищеский матч между национальными сборными Швейцарии и Украины.

К примеру, William Hill предлагает коэффициент на победу швейцарцев 2.2 против 3.4 на Украину (ставки на ничью будут индексироваться на 3.2), что, более того, демонстрирует еще и крайнюю уверенность футбольного сообщества, что ничья для украинцев практически так же нереальна в этом поединке, как и победа.

Меньше всего верит в подопечных Юрия Калитвинцева Pinnacle, индексирующая ставку на победу нашей команды на 3,57.

Будем надеяться, что украинской сборной удастся сегодня разочаровать букмекеров, а верные болельщики не только порадуются за родную команду, но и получат возможность сорвать неплохой куш!

Напомним, поединок Швейцария - Украина состоится сегодня, 17 ноября, в Женеве. Начало матча в 21:15. Прямая трансляция на телеканале "Интер".

Gazeta.ua