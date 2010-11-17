ФИФА выбрала десять лучших голов года

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) объявила десятку лучших голов 2010 года. Именно из этой десятки болельщиками будет выбран лучший гол года. Голосование за лучший гол года началось 16 ноября на официальном сайте ФИФА. Победитель будет объявлен 10 января 2011 года на церемонии в Цюрихе.

Авторами лучших голов стали турок Хамит Алтынтоп, голландцы Арьен Роббен и Джованни ван Бронкхорст, швед Линус Халлениус, француз Самир Насри, аргентинец Лионель Месси, бразилец Неймар, южноафриканец Сифиве Тшабалала, североирландец Мэттью Берроуз и японка Куми Йокояма.

При выборе десятки голов учитывались три критерия: эстетичность, важность матча и "отсутствие удачи и ошибок соперника".

Приз, который получит автор лучшего гола, носит имя Ференца Пушкаша - нападающего сборной Венгрии и мадридского "Реала". 10 января в Цюрихе будет вручен не только этот трофей, но и призы лучшему футболисту года, лучшему тренеру и другие награды.