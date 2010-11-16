Лубкивский о талисмане Евро-2012: веснушки демонстрируют его как украинца

Производство официального талисмана Чемпионата Европы по футболу 2012 года может быть также налажено в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение высказал председатель организационного комитета Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ сегодня в Варшаве.

Он отметил, что эксклюзивное право на производство талисмана имеет американская компания Warner Brothers, которая может договориться о его изготовлении на украинских предприятиях.

«Я не исключаю этого. При соблюдении всех коммерческих прав», - заметил М.ЛУБКИВСКИЙ, отвечая на уточняющий вопрос УНИАН.

В то же время он не сказал, ведутся ли соответствующие переговоры по этому вопросу.

М.ЛУБКИВСКИЙ также заметил, что организационный комитет Евро-2012 в Украине старался повлиять на то, чтобы талисман чемпионата имел украинский колорит.

«У него есть вышитая сорочка. Он даже имеет веснушки на лице. Это такие вещи, которые демонстрируют его как украинца”, - сказал он.

Кроме того, М.ЛУБКИВСКИЙ сообщил, что талисман выбирали в продолжительных дискуссиях, организаторы Евро-2012 старались выбрать самый лучший из возможных вариантов.

«Думаю, что детям понравится, а родители будут покупать для детей эти талисманы», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Варшаве презентован официальный талисман Евро-2012: фигурки двух футболистов, которые одеты в форму цветов национальных флагов Украины и Польши. На желтой футболке украинца - номер 12, а на белой футболке польского футболиста – номер 20.