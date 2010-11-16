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В Варшаве презентовали парный талисман Евро-2012 (фото)
12:57, 16 ноября 2010
Спорт
5668
Детали - позже
Детали - позже...
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