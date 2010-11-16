В Днепропетровске построят новую ледовую арену

В Днепропетровске на Набережной Заводской до 1 сентября 2011 года построят новый оздоровительно-спортивный ледовый комплекс.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Александра ВИЛКУЛА.

Сметная стоимость объекта составляет около 36 млн. грн. Комплекс сооружается в рамках государственной программы развития хоккея в Украине.

Новый ледовый комплекс рассчитан на 450 мест. В нем будет построено современное хоккейное поле площадью 188 кв. м, гардероб, медпункт, помещение для хранения и ремонта коньков, административное и техническое помещение, кафе, торговые площадки. На центральных входах к трибунам будут построены пандусы для людей с особыми потребностями.

В Днепропетровской области действуют хоккейные клубы: “Днепровские волки”, “Метеор”, “Приднепровск” и “Днепровские ястребы”. Хоккеем в регионе занимается свыше 300 человек. Деятельность клубов осуществляется только на базе универсально-зрелищного Дворца спорта СК “Метеор”, который не удовлетворяет потребностям региона.