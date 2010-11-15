Лужный: я готов тренировать Динамо, но не мне решать

И.о. главного тренера киевского "Динамо" Олег Лужный в интервью программе "100% "Динамо" рассказал о готовности возглавить клуб на постоянной основе, а также о шансах на чемпионство:

"У меня сформировалась своя точка зрения на тренировочный процесс и установку игры. В футболе нужно иметь спортивный дух и злость. Игроки должны четко выполнять все требования тренера. Я готов тренировать "Динамо", однако не мне решать, как будет дальше. Последнее слово останется за президентом клуба.

Понимаю, что нужно выигрывать все игры. Каждый президент ставит именно такую задачу. Все футболисты в команде это прекрасно осознают. С "Оболонью" мы попросту не восстановились. Игроки хотели, но не могли бежать. Тот же "Арсенал" Венгера проиграл две игры кряду (в Донецке и "Ньюкаслу" в АПЛ – ред.), но никто не делает из этого трагедии".

О судьбе чемпионства

"В прошлом году мы опережали "Шахтер" на семь очков. В итоге отстали на шесть. Так что в этом чемпионате всё ещё возможно, ведь подопечные Луческу тоже уступили "Оболони", а значит, могут проиграть и любой другой команде".

Динамомания