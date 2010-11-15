Результаты 17-го тура Чемпионата Украины по футболу
Динамо обостряет интригу
Завершился 17-й тур Чемпионата Украины по футболу
Арсенал - Заря 1:1 (Матюхин 56 - Лазарович 73)
Таврия - Динамо 1:1 (Платон 55 - Милевский 46).
Карпаты - Кривбасс 2:1 (Голодюк 9, Худобяк 71 - Воронков 73)
Волынь - Днепр 1:1 (Пичкур 82 - Коноплянка - 41).
Перед матчем с Металлистом динамовцы решили обострить интригу: не только безнадежно отстать от первого места, но и поставить на кон вторую строчку.
Таврия, Арсенал, Волынь и Заря - команды "крепкой середины" - группы из семи команд, набравших от 19 до 22 очков. Для их положения логичны упорные боевые ничьи. Но Карпаты в эту группу не хотят и с 28 очками уходят вперед, ближе к лидерам и Днепру, у которого 29 очков.
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Напомним, что ранее сыгралиИльичевец - Ворскла 2:6 (Антонов 53, Кравченко 76 – Сачко 20, 60, 64, Маркоски 43, Есин 69, Селин 89)
Шахтер - Металлург З 2:1 (Адриано 26 пен., Морено 63 – Писоцкий 72)
Металлист - Севастополь 4:0 (Девич 32, 43 пен., Гуйе 76, Фининьо 86)
Оболонь - Металлург Д 1:1 (Кучеренко 6 пен. - Мгуни 43)
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Игры 18-го тура состоятся
19 ноября
Севастополь (14) - Арсенал (22)
20 ноябряЗаря (19) - Шахтер (46)
Кривбасс (17) - Волынь (22)
21 ноября
Металлург Д (19) - Таврия (22)
Ворскла (22) - Оболонь (19)
Динамо (36) - Металлист (34)
Металлург З (9) - Карпаты (28)
Днепр (29) - Ильичевец (17)