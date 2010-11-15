Результаты 17-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершился 17-й тур Чемпионата Украины по футболу

Арсенал - Заря 1:1 (Матюхин 56 - Лазарович 73)

Таврия - Динамо 1:1 (Платон 55 - Милевский 46).

Карпаты - Кривбасс 2:1 (Голодюк 9, Худобяк 71 - Воронков 73)

Волынь - Днепр 1:1 (Пичкур 82 - Коноплянка - 41).

Перед матчем с Металлистом динамовцы решили обострить интригу: не только безнадежно отстать от первого места, но и поставить на кон вторую строчку.

Таврия, Арсенал, Волынь и Заря - команды "крепкой середины" - группы из семи команд, набравших от 19 до 22 очков. Для их положения логичны упорные боевые ничьи. Но Карпаты в эту группу не хотят и с 28 очками уходят вперед, ближе к лидерам и Днепру, у которого 29 очков.

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Напомним, что ранее сыграли Ильичевец - Ворскла 2:6 (Антонов 53, Кравченко 76 – Сачко 20, 60, 64, Маркоски 43, Есин 69, Селин 89)

Шахтер - Металлург З 2:1 (Адриано 26 пен., Морено 63 – Писоцкий 72)

Металлист - Севастополь 4:0 (Девич 32, 43 пен., Гуйе 76, Фининьо 86)

Оболонь - Металлург Д 1:1 (Кучеренко 6 пен. - Мгуни 43)

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Игры 18-го тура состоятся

19 ноября

Севастополь (14) - Арсенал (22)

20 ноября Заря (19) - Шахтер (46)

Кривбасс (17) - Волынь (22)

21 ноября

Металлург Д (19) - Таврия (22)

Ворскла (22) - Оболонь (19)

Динамо (36) - Металлист (34)

Металлург З (9) - Карпаты (28)

Днепр (29) - Ильичевец (17)