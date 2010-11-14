Петербуржцы празднуют победу "Зенита"

Петербуржцы в воскресенье празднуют победу "Зенита", который стал чемпионом России по футболу, милиция пока не сообщает о каких-то нарушениях со стороны болельщиков, передают корреспонденты РИА Новости.

Подопечные Лучано Спаллетти обеспечили себе чемпионский титул, благодаря крупной победе над "Ростовом" со счетом 5:0 на домашнем стадионе "Петровский".

Многие болельщики еще празднуют победу любимцев около стадиона, многие заполонили расположенные рядом кафе. Группы болельщиков продолжают скандировать речевки и размахивать флагами. Машины фанатов, проезжающие мимо "Петровского", украшены зенитовскими флагами, водители радостно гудят.

По Невскому проспекту около 500 человек устроили стихийное шествие, некоторые болельщики пытались перенести шествие на проезжую часть, эта их попытка была пресечена милицией, которая, впрочем, старается празднику не мешать.

Петербуржцы, которые не являются страстными поклонниками бело-голубых, обеспокоены, что городские улицы ждет непростая ночь, такая же, как и после УЕФА (в городе еще помнят как два года назад "Зенит" победил в финале), многие сетуют на то, что вряд ли удастся выспаться, а дворникам пришлось изрядно потрудиться, чтобы к утру город выглядел чистым.