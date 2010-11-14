Челси крупно проиграл

Сегодняшними матчами завершился 13-й тур английской Премьер-лиги

Эвертон - Арсенал 1:2 (Кахилл 88 - Санья 35, Фабрегас 47). Впервые с 4-го тура Арсенал возвращается на вторую строчку: для этого понадобились 5 побед в последних шести турах. Эвертону проигрыш стоил потери 12-й ступеньки, но сразу пять команд готовы обогнать его уже в следующем туре.

Челси - Сандерленд 0:3 (Онуоха 44, Гьян 51, Уэллбек 87). При такой нестабильности Челси расстанется и с первым местом. А Сандерленд - третьим (вслед за Болтоном и Тоттенхэмом) выходит из 16-очковой группы и образует 19-очковую на более комфортных 5-7 местах.

Напомним, что ранее сыграли

Астон Вилла – МЮ 2:2 (Янг 71 пен., Олбрайтон 75 – Македа 80, Видич 84). У МЮ теперь ничьих больше, чем выигрышей (7 и 6, соответственно), правда команда остается единственной в первенстве “сухой” по проигрышам.

Ньюкасл - Фулхэм 0:0. Фулхэм – вот настоящий лидер по ничьим – восемь. Да и в графе “мячи” у команды ничья: за тринадцать туров забито 13 голов и столько же пропущено. Резко взлетевший вверх Ньюкасл отдыхает второй тур.

Манчестер Сити - Бирмингем 0:0. Неужели это крест на амбициях МС?

Вест Хэм - Блэкпул 0:0. Три нулевых ничьи за один тур – рекорд первенства. Нехарактерный счет для Премьер-лиги: за 12 туров их было всего 10 (в трех турах – по две, в четырех – по одной, в пяти – такого счета не было). Для обоих это потерянный шанс: для Вест Хэма уйти снизу, для Блэкпула - одним броском подняться с 15-го места на 8-е.

Уиган - Вест Бромвич 1:0 (Мозес 68). Выигрыши у более сильных команд – секрет плотной середины таблицы, в которую Уиган теперь вошел, а ВБА – давно завяз.

Вулверхэмптон - Болтон 2:3 (Фоли 69, Флетчер 78 - Стирмен 2 автогол, Элмандер 61, Холден 67). “Волки” отыграли два мяча, проигрывая 0:3, но этого было мало, чтобы прервать серию проигрышей в три матча. А для Болтона это успешная попытка вырваться из “месива” средней части таблицы и – если не преследовать лидеров – то хотя бы спокойно жить в “семерке”.

Тоттенхэм - Блэкберн 4:2 (Бэйл 16, 75, Павлюченко 41, Крауч 68 - Данн 80, Живэ 89). У Тоттенхэма – та же ситуация. Он на 7-й позиции и догнать его могут все меньше команд.

Сток Сити - Ливерпуль 2:0 (Фуллер 65, Джоунс 90). С двумя выигрышами подряд Сток поднялся с 17-го места на 10-е. Ливерпуль еще держится на плаву благодаря недавно завоеванным 9 очкам, но неуспех в следующем туре (с Вест Хэмом) позволит считать ту вспышку погасшей.

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Игры 14-го тура состоятся

20 ноября

МЮ (25) - Уиган (14)

Бирмингем (13) - Челси (28)

Блэкпул (15) - Вулверхэмптон (9)

Болтон (19) - Ньюкасл (18)

Блэкберн (15) - Астон Вилла (17)

Вест Бромвич (16) - Сток Сити (16)

Ливерпуль (16) - Вест Хэм (9)

21 ноября Арсенал (26) - Тоттенхэм (19)

Фулхэм (14) - Манчестер Сити (22)

22 ноября

Сандерленд (19) - Эвертон (15)