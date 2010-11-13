БАТЭ в седьмой раз стал чемпионом Беларуси

Соперник киевского «Динамо» в Лиге чемпионов БАТЭ за тур до окончания чемпионата Беларуси обеспечил себе первое место.

В сегодняшнем матче борисовчане в гостях одолели «Белшину» (3:1), а солигорский «Шахтер», идущий вторым, уступил «Неману» (0:1).

БАТЭ оторвался от ближайшего преследователя на 9 очков, таким образом в пятый раз подряд и в седьмой раз за всю историю став чемпионом страны.

Sports.ru