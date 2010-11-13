БАТЭ в седьмой раз стал чемпионом Беларуси
17:47, 13 ноября 2010Спорт
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Соперник киевского «Динамо» в Лиге чемпионов БАТЭ за тур до окончания чемпионата Беларуси обеспечил себе первое место.
В сегодняшнем матче борисовчане в гостях одолели «Белшину» (3:1), а солигорский «Шахтер», идущий вторым, уступил «Неману» (0:1).
БАТЭ оторвался от ближайшего преследователя на 9 очков, таким образом в пятый раз подряд и в седьмой раз за всю историю став чемпионом страны.
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