Оболонь и Металлург решили не портить друг другу выходные

Встречей киевской Оболони и донецкого Металлурга начался 17-й тур Чемпионата Украины по футболу

Оболонь - Металлург Д 1:1 (Кучеренко 6 пен. - Мгуни 43)

Металлург прервал серию из пяти проигрышей. Оболонь продолжила «волнообразный ритм»: ничья-выигрыш-проигрыш-выигрыш-ничья. У обеих команд теперь по 19 очков (одинаково по 5-4-8), они поднялись на одно место в таблице, по крайней мере пока не сыграют Заря, Кривбасс и Илльичевец.

Завтра тур продолжат Ільичевец (17) - Ворскла (19)

Шахтер (43) - Металлург З (9)

Металлист (31) - Севастополь (14)

...и завершат в воскресенье

Арсенал (21) - Заря (18)

Таврия (21) - Динамо (35)

Карпаты (25) - Кривбасс (17)

Волынь (21) - Днепр (28)