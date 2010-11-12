Оболонь и Металлург решили не портить друг другу выходные
21:05, 12 ноября 2010Спорт
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Начался 17-й тур ЧУ по футболу
Встречей киевской Оболони и донецкого Металлурга начался 17-й тур Чемпионата Украины по футболу
Оболонь - Металлург Д 1:1 (Кучеренко 6 пен. - Мгуни 43)
Металлург прервал серию из пяти проигрышей. Оболонь продолжила «волнообразный ритм»: ничья-выигрыш-проигрыш-выигрыш-ничья. У обеих команд теперь по 19 очков (одинаково по 5-4-8), они поднялись на одно место в таблице, по крайней мере пока не сыграют Заря, Кривбасс и Илльичевец.
Завтра тур продолжатІльичевец (17) - Ворскла (19)
Шахтер (43) - Металлург З (9)
Металлист (31) - Севастополь (14)
...и завершат в воскресенье
Арсенал (21) - Заря (18)
Таврия (21) - Динамо (35)
Карпаты (25) - Кривбасс (17)
Волынь (21) - Днепр (28)
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