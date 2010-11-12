В Донецкой области пройдет Чемпионат мира по хоккею среди юниоров

В Донецкой области в апреле следующего, 2011 года состоится Чемпионат мира по хоккею среди юниоров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в Донецке на пресс-конференции министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Равиль САФИУЛЛИН, принимавший участие в совместной коллегии Министерства и Донецкой облгосадминистрации.

«В Донецкой области много проводится спортивных мероприятий. В следующем году в апреле здесь проводится чемпионат мира по хоккею среди юниоров», - сказал министр.

В ОГА подчеркнули, что по оценкам специалистов в Донецкой области есть все условия для проведения такого масштабного соревнования.