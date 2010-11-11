Тимощук едва не подрался с Ван Боммелем
09:19, 11 ноября 2010Спорт
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Капитан сыграл грубо на тренировке
Капитан "Баварии" Марк Ван Боммел, который приступил к тренировкам после травмы, едва не подрался со своим конкурентом за место в составе украинцем Анатолием Тимощуком.
Об этом сообщает Чемпион со ссылкой на cissoccer.ru.
Во время тренировочного занятия Ван Боммел грубо сыграл против Анатолия, придержав его за накидку и едва не разорвал ее, а затем отпихнул своего соперника. Словесную перепалку остановил вице-капитан команды Бастиан Швайнштайгер
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