Тимощук едва не подрался с Ван Боммелем

Капитан "Баварии" Марк Ван Боммел, который приступил к тренировкам после травмы, едва не подрался со своим конкурентом за место в составе украинцем Анатолием Тимощуком.

Об этом сообщает Чемпион со ссылкой на cissoccer.ru.

Во время тренировочного занятия Ван Боммел грубо сыграл против Анатолия, придержав его за накидку и едва не разорвал ее, а затем отпихнул своего соперника. Словесную перепалку остановил вице-капитан команды Бастиан Швайнштайгер