Результаты 12-го тура английской Премьер-лиги

Сегодняшними матчами завершился 12-й тур английской Премьер-лиги

Ньюкасл - Блэкберн 1:2 (Кэролл 47 - Педерсен 2, Робертс 81). Проиграть команде с худшим турнирным положением - характерно для английского первенства, где сильны все команды. Ньюкасл прервал трехматчевую серию выигрышей и вместо того, чтобы быть “одним из пятерки”, стал “лучшим из средних”. Зато два выигрыша Блэкберна подняли его с 18-го места на 13-е, причем с 5-м местом Ньюкасла его разделяют... 2 балла.

Уиган - Ливерпуль 1:1 (Родальего 51 - Торрес 7). После трех выигрышей, включая выигрыш у лидера, даже ничья Ливерпуля кажется неудачей. Впрочем, все пять команд, имевшие по 15 очков, сыграли вничью.

Вест Хэм - Вест Бромвич 2:2 (Паркер 42, Пикьонн 50 пен. - Одемвинги 37 пен., Ибаньес 70). После двух проигрышей ВБА хотя бы на аутсайдере спас одно очко.

Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 (Шамах 2, 90). Последние четыре игры Вулверхэмптон провел против команд, занимающих 1-4 места. Может быть, следующие матчи будут легче.

Челси - Фулхэм 1:0 (Эссьен 29). Челси снова лидирует с отрывом.

Астон Вилла - Блэкпул 3:2 (Даунинг 39, Дельфунезо 60, Коллинз 89 - Хэйрвуд 44, Кэмпбелл 86). Дважды Блэкпул сравнивал счет, но третий гол принес Астон Вилле первый за шесть туров выигрыш.

Манчестер Сити - МЮ 0:0. К нулям на табло можно добавить: удары 3:2, удары в створ 1:1, угловые 4:0, оффсайды 0:0. Игра прошла "без ворот" – откуда тут взяться голам.

Эвертон - Болтон 1:1 (Бекфорд 94 - Класнич 78). Болтон был близок к тому, чтобы вырваться из середины наверх, но ничья для него более привычный результат: 7 игр из 12.

Сток Сити - Бирмингем 3:2 (Хут 43, Фуллер 70, Уайтхед 84 - Фахи 73, Жером 75). Иметь два гола преимущества, растерять его за две минуты и все же прервать серию из четырех проигрышей – для Сток Сити день получился напряженным.

Тоттенхэм - Сандерленд 1:1 (дер Ваарт 64 - Гьян 67). У команд поровну очков, одинаковая разница голов (-1), соседние места в таблице, с которых далеко и до лидеров первенства, и до аутсайдеров. Вот и результат кажется логичным.

В целом 12 команд по-прежнему образуют плотную середину таблицы, но их отрыв от лидеров растет.

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Игры 13-го тура состоятся:

13 ноября Астон Вилла (16) - МЮ (24)

Ньюкасл (17) - Фулхэм (13)

Уиган (11) - Вест Бромвич (16)

Манчестер Сити (21) - Бирмингем (12)

Вулверхэмптон (9) - Болтон (16)

Тоттенхэм (16) - Блэкберн (15)

Вест Хэм (8) - Блэкпул (14)

Сток Сити (13) - Ливерпуль (16)

14 ноября

Эвертон (15) - Арсенал (23)

Челси (28) - Сандерленд (16)