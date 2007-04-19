Миланский "Интер" упустил возможность досрочно стать чемпионом Италии по футболу сезона 2006/07. В ключевом матче 32-го тура Серии А команда Роберто Манчини на своем поле уступила ближайшему преследователю, "Роме", со счетом 1:3, сообщает AFP.

Счет в этом поединке открыл Симоне Перротта, который вывел гостей вперед на 44-й минуте. В начале второго тайма защитник "Интера" Марко Матерацци с пенальти восстановил равновесие, но лидер "Ромы" Франческо Тотти, удачно выполнив штрафной, забил победный гол. Итоговый счет установил вышедший на замену Марко Кассетти, переигравший голкипера "Интера" Хулио Сезара.

Это поражение стало для "Интера" первым в нынешнем чемпионате Италии, до завершения которого осталось провести шесть туров. Миланский клуб упустил возможность досрочно выиграть чемпионский титул - для этого необходимо было побеждать "Рому". Тем не менее, "Интер", имеющий большое преимущество (81 очко против 68), является главным претендентом на "скудетто".

"Интер" не завоевывал золотых медалей национального чемпионата с 1989 года. В прошлом году команда заняла третье место, но была затем объявлена победителем первенства, после того как чемпион страны "Ювентус" за участие в договорных матчах был переведен в Серию Б, а серебряный призер "Милан" лишен второго места.

Из других результатов 32-го тура стоит отметить выездную победу "Милана" над "Асколи" со счетом 5:2, которая позволила команде Карло Анчелотти набрать 53 очка и закрепиться на четвертом месте в турнирной таблице. Четвертое место в Серии А дает право участия в отборочном раунде Лиги чемпионов.

Лента.ру