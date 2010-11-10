Футболисты «Стали» грозятся не выйти на матч с «Динамо»

Сегодня определится четверка полуфиналистов Кубка Украины. Единственный представитель низшего дивизиона — 4-я команда первой лиги «Сталь» — примет у себя «Динамо». Интерес к поединку в Алчевске огромный, в адрес клуба поступают многочисленные коллективные заявки из других городов Луганской области, пишет газета "Сегодня". Аншлаг на стадионе, вмещающем 9 200 зрителей, гарантирован. «Еще когда мы пробились в 1/8 Кубка, я хотел, чтобы жребий свел нас с кем-то из грандов. Хотелось подарить городу праздник», — поделился тренер алчевцев Анатолий Волобуев, подопечные которого на предыдущей стадии одолели «Волынь» (1:0).

Ажиотаж вокруг матча подогревается тем, что руководство «Стали» задолжало игрокам зарплату за пару месяцев и футболисты выдвинули ультиматум — сначала деньги, потом игра с «Динамо». «Движений по погашению задолженности пока никаких, — поведал вчера днем Волобуев. — Но мы все равно готовимся к игре, тренируемся в обычном режиме. Но осталось мало времени. Нам пообещали, что частично погасят задолженность перед игрой с «Динамо». О том, что нам так и не заплатят, не хочется даже и думать — не может быть, чтобы не рассчитались и поставили под вопрос проведение такого матча. Верю, что все будет в порядке».