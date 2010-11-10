Спор "чей футбол лучше?" привел к удару ножом

В Херсонской области россиянин ударил ножом местного жителя, выясняя, чей футбол лучше – российский или украинский.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВДУ в Херсонской области, в больницу Голопристанского района был доставлен 33-летний житель курортного поселка Железный Порт с проникающей колото-резаной раной живота. Правоохранители опросили соседей потерпевшего и установили, что у него в гостях был знакомый - 44-летний гражданин России, который недавно приехал в Херсонскую область.

Задержанный объяснил, что между ним и потерпевшим возник конфликт из-за противоположных взглядов на игру украинских и российских футболистов. Чтобы окончательно убедить хозяина в своей правоте, задержанный ударил его ножом.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела согласно ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжелое телесное повреждение).