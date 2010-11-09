Абрамович хочет перевезти "Челси" на новый стадион

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович рассчитывает в скором будущем перебазировать свой клуб из 105-летнего "Стэмфорд бриджа" на новую арену около станции метро Эрлз Корт, сообщает Би-би-си со ссылкой на британское издание "Гардиан".

По данным газеты, российский бизнесмен недоволен возникшей ситуацией, когда вместительность и посещаемость на стадионах главных конкурентов продолжает расти или оставаться стабильной, в то время как в домашних стенах "синих" могут поддерживать максимум 41 тыс. фанатов.

Руководство "Челси" планирует построить новую арену на месте выставочного центра в Эрлз Корт, однако им может помешать городской совет, в чьи планы входит использования этой площади для строительства 8 тыс. новых домов.