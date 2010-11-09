Экспертная комиссия УЕФА снова инспектирует Украину

8-10 ноября экспертная комиссия УЕФА по стадионам во главе с директором департамента УЕФА по стадионам и безопасности Марком ТИММЕРОМ посетит Украину с очередным инспекционным визитом.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба местного организационного комитета Евро-2012 в Украине.

В соответствии с сообщением, во время визита эксперты УЕФА и МОК - международный олимпийский комитет «Евро-2012 Украина» осмотрят ход выполнения проектов стадионов Киева и Львова в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Экспертная комиссия проведет встречи с проектными командами НСК «Олимпийский» и Львовского стадиона и проанализирует ход выполнения строительных работ на этих объектах.

По словам директора Турнира Евро-2012 в Украине Маркияна ЛУБКИВСКОГО, приближается время завершения строительства и введения стадионов в эксплуатацию. «Наряду с существенным ускорением темпов строительства, важным являются вопросы управления стадионами и их операционная деятельность до, во время и после проведения Евро-2012», - отметил он.

Выводы экспертов по стадионам войдут в очередной отчет по стадионам и станут предметом обсуждения руководства проекта.