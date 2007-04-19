Челси выиграл 4:1

Лондонский "Челси" завершил пропущенный матч 33-го тура победой 4:1 над Вест Хэмом на его поле(Тевес 35 - Райт Филиппс 31, 36, Калу 52, Дрогба 62). Поскольку днём раньше лидер премьер-лиги Манчестер Юнайтед также выиграл свой пропущенный матч 33-го тура (МЮ - Шеффилд 2:0; Керрик 4, Руни 50), трёхочковый разрыв между МЮ и Челси сохранился.

Вчерашний вечер стал также победным для Ливерпуля (домашняя победа 2:0 над Миддлсбро; Джеррард 58, 65) и Блекберна (домашняя победа 3:1 над Уотфордом; Самба 7, Робертс 10, Маккарти 32 - Риналди 21).

Теперь у Манчестера Юнайтед 81 очко, Челси - 78, Ливерпуля - 64, Арсенала 62, Эвертона и Болтона по 54, Портсмута и Тоттенхэма - по 49, у Ридинга 48 очков.