На матч со швейцарцами Калитвинцев не вызывал Шевченко

Главный тренер сборной Украины объявил список игроков, вызванных на контрольный матч со сборной Швейцарии.

Об этом сообщает "Чемпион" с ссылкой официальный сайт Федерации футбола Украины.

Среди 20 приглашенных два потенциальных дебютанта - игрока "молодежки" Николай Морозюк из донецкого "Металлурга" и Тарас Степаненко из "Шахтера".

Впервые в этом году будут тренироваться с главной командой Виталий Федорив и Рустам Худжамов. Оба уже дебютировали в составе сине-желтых: защитник "Амкара" вышел на замену в феврале 2008 года в контрольном матче против Кипра (1:1), а голкипер "Шахтера" оставил свои ворота "сухими" годом позже - в товарищеской игре с Сербией (1:0).

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов, Рустам Худжамов (оба - "Шахтер" Донецк).

Защитники: Дмитрий Чигринский, Ярослав Ракицкий, Александр Кучер (все - "Шахтер"), Виталий Мандзюк ("Днепр" Днепропетровск), Тарас Михалик ("Динамо" Киев), Александр Романчук ("Металлист" Харьков), Артем Федецкий ("Карпаты" Львов), Виталий Федорив ("Амкар", Пермь, Россия).

Полузащитники: Руслан Ротань, Евгений Коноплянка (оба - "Днепр"), Андрей Ярмоленко ("Динамо"), Денис Олийнык ("Металлист"), Николай Морозюк ("Металлург" Донецк), Тарас Степаненко ("Шахтер"), Александр Алиев ("Локомотив" Москва, Россия), Анатолий Тимощук ("Бавария" Мюнхен, Германия).

Нападающие: Артем Милевский ("Динамо"), Марко Девич ("Металлист").

Напомним, что матч между сборными Швейцарии и Украины состоится 17 ноября в Женеве.