Украина не скоро вернет вложенные в Евро-2012 миллиарды

Впервые на территории бывшего СССР пройдет чемпионат Европы по футболу. Хозяйками Евро-2012 исполком UEFA выбрал Украину и Польшу. Турнир может обойтись организаторам в несколько миллиардов долларов, но экономика выиграет - сработают инвестиции в инфраструктуру, рост туристических потоков и энтузиазм фондовых игроков, пишет газета "Ведомости".

Украину и Польшу ждет большая работа, отмечает издание.

"Победители не подготовлены к проведению турнира, это касается не столько стадионов, сколько гостиничной и транспортной инфраструктуры", - говорит директор по спорту агентства Sportima.

Президент Украины Виктор Ющенко оценил затраты на подготовку к Евро-2012 в $3 миллиарда, сообщает Bloomberg. Эксперты полагают, что потратить придется больше. Партнер киевского офиса Deloitte (Делойт) Андрей Степанов оценил суммарные траты в $4-5 миллиардов.

Быстро вернуть эти средства будет сложно, полагают эксперты.

Евро-2004 в Португалии во время проведения турнира окупилось лишь на 50% при инвестициях в 800 миллионов евро.

Украина с Польшей вряд ли вернут более 50% от вложенной суммы, но эффект от такого турнира будет ощущаться долго, уверены эксперты. По их словам, будут созданы рабочие места, улучшится инфраструктура, вырастет количество иностранных туристов.

Туристический поток в Португалию после Евро-2004 вырос на 50%.

Футбол идет на пользу и рынкам. Как выяснил инвестбанк HSBC, с 1966 года фондовые индексы стран, принимающих чемпионаты мира по футболу, в течение полугода перед турниром росли на 9% быстрее других индексов.

РИА "Новости"