Шахтёр и Динамо завершили сегодняшние матчи

20:49, 18 апреля 2007
Спорт
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Полуфиналисты сделали шаг к Кубку

Завершились первые полуфинальные матчи Кубка Украины.

В матче Шахтёр - Таврия счёт не был открыт - 0:0.

В матче Металлист - Динамо (Киев) счёт также не был открыт до 77-й минуты, когда Артём Милевский замкнул фланговый навес от Гусева. На ответную игру Динамо выйдет с преимуществом в один гол на чужом поле.

Ответные матчи состоятся 9 мая, соответственно, в Симферополе и в Киеве.

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