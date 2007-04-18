Шахтёр и Динамо завершили сегодняшние матчи

Завершились первые полуфинальные матчи Кубка Украины.

В матче Шахтёр - Таврия счёт не был открыт - 0:0.

В матче Металлист - Динамо (Киев) счёт также не был открыт до 77-й минуты, когда Артём Милевский замкнул фланговый навес от Гусева. На ответную игру Динамо выйдет с преимуществом в один гол на чужом поле.

Ответные матчи состоятся 9 мая, соответственно, в Симферополе и в Киеве.