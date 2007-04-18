Шахтёр и Динамо завершили сегодняшние матчи
20:49, 18 апреля 2007Спорт
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Полуфиналисты сделали шаг к Кубку
Завершились первые полуфинальные матчи Кубка Украины.
В матче Шахтёр - Таврия счёт не был открыт - 0:0.
В матче Металлист - Динамо (Киев) счёт также не был открыт до 77-й минуты, когда Артём Милевский замкнул фланговый навес от Гусева. На ответную игру Динамо выйдет с преимуществом в один гол на чужом поле.
Ответные матчи состоятся 9 мая, соответственно, в Симферополе и в Киеве.
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