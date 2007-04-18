Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил футбольных болельщиков с победой Украины и Польши в конкурсе на проведение Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом говорится в обращении В.ЯНУКОВИЧА к футбольным болельщикам.

“Победа Украины и Польши в этом нелегком конкурсе - это свидетельство совместных усилий правительств, федераций футбола, болельщиков и всех граждан, которые сделали все для того, чтобы обеспечить проведение чемпионата в наших государствах”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, решение Исполнительного комитета УЕФА является шагом к признанию Украины как достойного партнера европейских государств.

“Это важное событие в спортивной жизни страны даст толчок для дальнейшего развития и усовершенствования общехозяйственной и туристической инфраструктуры, построения и реконструкции спортивных сооружений, привлечения к занятиям физической культурой и спортом широких слоев населения”, - говорится в обращении.

В.ЯНУКОВИЧ заверил футбольных болельщиков, что правительство приложит все усилия для того, чтобы участники и гости чемпионата почувствовали искренность и гостеприимство украинского народа, познакомились с благодатной природой Украины, ее культурой и традициями.