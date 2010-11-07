Результаты 16-го тура Чемпионата Украины по футболу
День сюрпризов
Сегодняшними матчами завершился 16-й тур Чемпионата Украины по футболу
Металлург Д - Ильичевец 0:3 (Пуканыч 27, Ярошенко 51 пен., 60 пен.)
Динамо - Оболонь 0:2 (Худзик 7, Сибиряков 62)
Металлист - Таврия 2:3 (Олейник 45, Тайсон 45 - Шиндер 2, Корнев 9, Донец 31)
Карпаты - Днепр 0:0
Напомним, что ранее сыграли:
Ворскла - Волынь 0:1 (Пищур 33 пен.)
Севастополь - Заря 0:1 (Фомин 86)
Кривбасс - Шахтер 0:2 (Эдуардо 45, Жадсон 89)
Металлург З - Арсенал 2:1 (Писоцкий 65, Фабио 92, Старгородский 49)
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Игры 17-го тура пройдут
12 ноябряОболонь (18) - Металлург Д (18)
13 ноябряИльичевец (17) - Ворскла (19)
Шахтер (43) - Металлург З (9)
Металлист (31) - Севастополь (14)
14 ноябряАрсенал (21) - Заря (18)
Таврия (21) - Динамо (35)
Карпаты (25) - Кривбасс (17)
Волынь (21) - Днепр (28)