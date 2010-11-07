Результаты 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

22:32, 07 ноября 2010
Спорт
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День сюрпризов

Сегодняшними матчами завершился 16-й тур Чемпионата Украины по футболу

Металлург Д - Ильичевец 0:3 (Пуканыч 27, Ярошенко 51 пен., 60 пен.)

Динамо - Оболонь 0:2 (Худзик 7, Сибиряков 62)

Металлист - Таврия 2:3 (Олейник 45, Тайсон 45 - Шиндер 2, Корнев 9, Донец 31)

Карпаты - Днепр 0:0

Напомним, что ранее сыграли:

Ворскла - Волынь 0:1 (Пищур 33 пен.)

Севастополь - Заря 0:1 (Фомин 86)

Кривбасс - Шахтер 0:2 (Эдуардо 45, Жадсон 89)

Металлург З - Арсенал 2:1 (Писоцкий 65, Фабио 92, Старгородский 49)

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Игры 17-го тура пройдут

12 ноября

Оболонь (18) - Металлург Д (18)

13 ноября

Ильичевец (17) - Ворскла (19)

Шахтер (43) - Металлург З (9)

Металлист (31) - Севастополь (14)

14 ноября

Арсенал (21) - Заря (18)

Таврия (21) - Динамо (35)

Карпаты (25) - Кривбасс (17)

Волынь (21) - Днепр (28)

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