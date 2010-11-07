Результаты 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

День сюрпризов

Сегодняшними матчами завершился 16-й тур Чемпионата Украины по футболу Металлург Д - Ильичевец 0:3 (Пуканыч 27, Ярошенко 51 пен., 60 пен.) Динамо - Оболонь 0:2 (Худзик 7, Сибиряков 62) Металлист - Таврия 2:3 (Олейник 45, Тайсон 45 - Шиндер 2, Корнев 9, Донец 31) Карпаты - Днепр 0:0 Напомним, что ранее сыграли: Ворскла - Волынь 0:1 (Пищур 33 пен.) Севастополь - Заря 0:1 (Фомин 86) Кривбасс - Шахтер 0:2 (Эдуардо 45, Жадсон 89) Металлург З - Арсенал 2:1 (Писоцкий 65, Фабио 92, Старгородский 49) *** Игры 17-го тура пройдут 12 ноября Оболонь (18) - Металлург Д (18) 13 ноября Ильичевец (17) - Ворскла (19) Шахтер (43) - Металлург З (9) Металлист (31) - Севастополь (14) 14 ноября Арсенал (21) - Заря (18) Таврия (21) - Динамо (35) Карпаты (25) - Кривбасс (17) Волынь (21) - Днепр (28)

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