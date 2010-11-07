Результаты 11-го тура английской Премьер-лиги

21:21, 07 ноября 2010
Спорт
1757

Ливерпуль выиграл у Челси (!)

Сегодняшними матчами завершился 11-й тур английской Премьер-лиги

Арсенал - Ньюкасл 0:1 (Кэролл 44)

Вест Бромвич - Манчестер Сити 0:2 (Балотелли 20, 27)

Ливерпуль - Челси 2:0 (Торрес 10, 43)

***

Напомним, что вчера сыграли

Болтон - Тоттенхэм 4:2 (Дейвис 30, 75, Стейнссон 55, Петров 90+3 - Хаттон 78, Павлюченко 86)

Блэкпул - Эвертон 2:2 (Ирдли 10, Воган 47 - Кахилл 12, Коулмэн 49)

Фулхэм - Астон Вилла 1:1 (Хангеланд 90+3 - Олбрайтон 40)

Блэкберн - Уиган 2:1 (Педерсен 57, Робертс 67 - Нзогбиа 74)

МЮ - Вулверхэмптон 2:1 (Парк Джи Сунг 44, 90+2 - Эбанкс-Блейк 66)

Сандерленд - Сток Сити 2:0 (Гьян 9, 85)

Бирмингем - Вест Хэм 2:2 (Жером 64, Риджвелл 72 - Пикьонн 47, Бехрами 57)

***

Матчи 12-го тура состоятся

9 ноября

Сток Сити (10) - Бирмингем (12)

Тоттенхэм (15) - Сандерленд (15)

10 ноября

Уиган (10) - Ливерпуль (15)

Вест Хэм (7) - Вест Бромвич (15)

Ньюкасл (17) - Блэкберн (12)

Челси (25) - Фулхэм (13)

Эвертон (14) - Болтон (15)

Астон Вилла (13) - Блэкпул (14)

Манчестер Сити (20) - МЮ (23)

Вулверхэмптон (9) - Арсенал (20)

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter