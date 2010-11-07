Результаты 11-го тура английской Премьер-лиги
Ливерпуль выиграл у Челси (!)
Сегодняшними матчами завершился 11-й тур английской Премьер-лиги
Арсенал - Ньюкасл 0:1 (Кэролл 44)
Вест Бромвич - Манчестер Сити 0:2 (Балотелли 20, 27)
Ливерпуль - Челси 2:0 (Торрес 10, 43)
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Напомним, что вчера сыграли
Болтон - Тоттенхэм 4:2 (Дейвис 30, 75, Стейнссон 55, Петров 90+3 - Хаттон 78, Павлюченко 86)
Блэкпул - Эвертон 2:2 (Ирдли 10, Воган 47 - Кахилл 12, Коулмэн 49)
Фулхэм - Астон Вилла 1:1 (Хангеланд 90+3 - Олбрайтон 40)
Блэкберн - Уиган 2:1 (Педерсен 57, Робертс 67 - Нзогбиа 74)
МЮ - Вулверхэмптон 2:1 (Парк Джи Сунг 44, 90+2 - Эбанкс-Блейк 66)
Сандерленд - Сток Сити 2:0 (Гьян 9, 85)
Бирмингем - Вест Хэм 2:2 (Жером 64, Риджвелл 72 - Пикьонн 47, Бехрами 57)
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Матчи 12-го тура состоятся
9 ноября
Сток Сити (10) - Бирмингем (12)
Тоттенхэм (15) - Сандерленд (15)
10 ноября
Уиган (10) - Ливерпуль (15)
Вест Хэм (7) - Вест Бромвич (15)
Ньюкасл (17) - Блэкберн (12)
Челси (25) - Фулхэм (13)
Эвертон (14) - Болтон (15)
Астон Вилла (13) - Блэкпул (14)
Манчестер Сити (20) - МЮ (23)
Вулверхэмптон (9) - Арсенал (20)