Лужный предположил, что у динамовцев вскружилась голова от побед

Сегодня в матче 16-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» уступило на своем поле столичной «Оболонь» — 0:2. Вашему вниманию послематчевые комментарии наставников команд в рамках регламентной пресс-конференции, состоявшейся после окончания поединка.

Олег Лужный, и.о. главного тренера «Динамо»: «Что можно говорить по такой игре?.. Как можно выходить с таким настроением на матч? Считаю, что имела место недооценка соперника. Возможно, у игроков нашей команды вскружилась голова от побед. Считаю, что мы находимся в хорошем функциональном состоянии, и единственная причина поражения — в недооценке соперника. На каждый матч надо настраиваться, как на финальный».

Сергей Ковалец, главный тренер «Оболони»: «Поздравляю болельщиков „Оболони“, оболонский район, руководство клуба и футболистов с хорошей игрой и хорошим результатом. Что касается самого поединка, то „Динамо“, здорово отыграло в четверг с АЗ, и, считаю, им не хватило эмоций, чтобы сыграть на таком же уровне еще один матч. Но это не умаляет заслуг „Оболони“: считаю, мы по праву победили».

Динамо Киев от Шурика