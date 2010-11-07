Суркис: Лужного слухами не сломать

Президент киевского Динамо опроверг очередные сплетни о возвращении в Киев Юрия Семина.

"Эта информация не имеет под собой никаких оснований, ровным счетом никаких. Я с Семиным на тему того, чтобы он возглавил киевское Динамо, не говорил. Даже не разговаривал по телефону", - заявил Игорь Суркис.

Президент киевского клуба сообщил, что лично перезвонил тренеру, чтобы развеять эти слухи: "Лужный выполняет свои обязанности с учетом наших с ним договоренностей, что он работает до конца сезона. Он исправляет те ошибки, которые были, выводит команду на новый качественный уровень. Пока у него все прекрасно получается. А вот эти все заметки делают, наверное, для того, чтобы у него стало хуже получаться. Подобную информацию может распространять только желтая пресса. Но Лужного не сломать, он боец не только на футбольном поле, но и за его пределами".

Football.ua