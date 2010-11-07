"Худшая футбольная команда мира" выиграла впервые за 25 лет
04:11, 07 ноября 2010Спорт
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Новые тренеры довольны
Футбольная команда штата Понпеи из Микронезии, которую прозвали худшей в мире, впервые с момента создания 25 лет назад, выиграла матч, сообщает Би-би-си.
По словам тренеров, британцев Мэтта Конрада и Пола Уотсона, возглавивших футбольную команду год назад, одержать первую победу их подопечным удалось после того, как наставники смогли привить непрофессиональным игрокам вкус к тренировочному процессу, и к игре, в целом.
Понпеи - один из четырех штатов государства Федеративные Штаты Микронезии, расположенного в Тихом океане.
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