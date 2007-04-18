Шевченко пропустит ключевые матчи Челси из-за травмы

Украинский форвард "Челси" Андрей Шевченко не сможет сыграть в трех ближайших матчах команды из-за травмы, которую он получил в поединке Кубка Англии против "Блэкберна", сообщает SportingLife. Шевченко пытался нанести удар по мячу, но промахнулся и травмировал бедро.

Украинец точно не сыграет 18 апреля в перенесенном матче чемпионата Англии с "Вест Хэмом", победа в котором поможет "Челси" сократить отставание от лидирующего "Манчестер Юнайтед" до трех очков. Кроме того, он с большой степенью вероятности пропустит матч премьер-лиги с "Ньюкаслом", который состоится 21 апреля, и первый полуфинал Лиги чемпионов с "Ливерпулем", запланированный на 25 апреля.

На официальном сайте "Челси" информации о травме и сроках восстановления Шевченко пока нет. Скорее всего, место капитана сборной Украины в стартовом составе "Челси" займет Саломон Калу.

Лента.ру