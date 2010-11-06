Футболисты "Милана" подрались на тренировке

Футболисты "Милана" Златан Ибрагимович и Огучи Оньеву устроили драку во время пятничной тренировки.

Как сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Gazzetta Dello Sport, футболисты начали ссору после игрового конфликта. По мнению Оньеву, Ибрагимович слишком жестко действовал в одном из эпизодов и высказал свое недовольство партнеру, что вызвало ответный гнев нападающего. Словесная перепалка быстро переросла в драку и их партнеры с трудом сумели разнять коллег по команде.

По сообщению газеты, Ибрагимович сумел свалить с ног напарника, чей рост составляет 1,95 метра. После того, как Оньеву поднялся на ноги, он схватил нападающего за шею, после чего между ними и вспыхнула потасовка.

Десять человек пытались разнять шведа и американца, после чего тренер был вынужден прервать тренировку. Руководство клуба уже приняло решение вывести обоих игроков из основного состава.