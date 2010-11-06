Результаты матчей 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

Металлургу понравилось побеждать

Завершились сегодняшние матчи 16-го тура Чемпионата Украины по футболу Севастополь - Заря 0:1 (Фомин 86) Кривбасс - Шахтер 0:2 (Эдуардо 45, Жадсон 89) Металлург З - Арсенал 2:1 (Писоцкий 65, Фабио 92, Старгородский 49) Напомним, что вчера сыграли: Ворскла - Волынь 0:1 (Пищур 33 пен.) ... а завтра тур завершат Металлург Д (18) - Ильичевец (14) Динамо (35) - Оболонь (15) Металлист (31) - Таврия (18) Карпаты (24) - Днепр (27)

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