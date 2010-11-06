Результаты матчей 16-го тура Чемпионата Украины по футболу
22:32, 06 ноября 2010Спорт
2276
Металлургу понравилось побеждать
Завершились сегодняшние матчи 16-го тура Чемпионата Украины по футболу
Севастополь - Заря 0:1 (Фомин 86)
Кривбасс - Шахтер 0:2 (Эдуардо 45, Жадсон 89)
Металлург З - Арсенал 2:1 (Писоцкий 65, Фабио 92, Старгородский 49)
Напомним, что вчера сыграли:
Ворскла - Волынь 0:1 (Пищур 33 пен.)
... а завтра тур завершат
Металлург Д (18) - Ильичевец (14)
Динамо (35) - Оболонь (15)
Металлист (31) - Таврия (18)
Карпаты (24) - Днепр (27)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter