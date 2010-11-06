Результаты матчей 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

22:32, 06 ноября 2010
Спорт
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Металлургу понравилось побеждать

Завершились сегодняшние матчи 16-го тура Чемпионата Украины по футболу

Севастополь - Заря 0:1 (Фомин 86)

Кривбасс - Шахтер 0:2 (Эдуардо 45, Жадсон 89)

Металлург З - Арсенал 2:1 (Писоцкий 65, Фабио 92, Старгородский 49)

Напомним, что вчера сыграли:

Ворскла - Волынь 0:1 (Пищур 33 пен.)

... а завтра тур завершат

Металлург Д (18) - Ильичевец (14)

Динамо (35) - Оболонь (15)

Металлист (31) - Таврия (18)

Карпаты (24) - Днепр (27)

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