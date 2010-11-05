Милевский хочет, чтобы Лужный и дальше тренировал Динамо

В том, что киевское "Динамо" заметно прибавило после отставки Газзаева, главная заслуга - и.о. главного тренера Олега Лужного.

Об этом официальному сайту клуба сказал автор двух голов в матче Лиги Европы против АЗ Артем Милевский.

"Теперь мы забиваем, когда появляются моменты, повысился процент реализации. Это, наверно, заслуга тренера", - сказал он.

"Изменился тренировочный процесс, сами видите, при первой возможности мы забиваем", - отметил форвард.

"Лужный знает команду не первый год. Думаю, никто не будет против, чтобы он остался, все поддержат такое решение", - уверен Милевский.

В игре с АЗ Милевский отметил игру Хачериди в защите и прибавил, что теперь задание "Динамо" становится победа в группе, для чего нужно выиграть у БАТЭ в гостях.

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