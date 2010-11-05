Результаты матчей Лиги Европы

Завершились игры 4-го тура группового раунда Лиги Европы

Группа A

Ювентус - Зальцбург 0:0

Лех - Манчестер Сити 3:1

После четырех туров у Манчестера и Леха - по 7 очков, у Ювентуса 4, у Зальцбурга 2

Группа B Байер - Арис 1:0

Русенборг - Атлетико 1:2

После четырех туров у Байера 8 очков, у Атлетико 7, у Ариса 4, у Русенборга 3

Группа C

Гент - Спортинг 3:1

Левски - Лилль 2:2

После четырех туров у Спортинга 9 очков, у Лилля 5, у Левски и Гента - по 4

Группа D ПАОК - Вильярреал 1:0

Брюгге - Динамо (Загреб) 0:2

После четырех туров у Динамо и ПАОКа - по 7 очков, у Вильяреала 6, у Брюгге 2

Группа E

Динамо - АЗ Алкмаар 2:0 (Милевский 47, 61)

БАТЭ - Шериф 3:1

После четырех туров у БАТЭ 10 очков, у Динамо 7, у Алкмаара и Шерифа - по 3

Группа F Лозанна-Спорт - Спарта (Прага) 1:3

ЦСКА - Палермо 3:1

После четырех туров у ЦСКА 12 очков, у Спарты 7, у Палермо 3, у Лозанны 1

Группа G

Хайдук - Зенит 2:3

АЕК - Андерлехт 1:1

После четырех туров у Зенита 9 очков, у АЕК, Хайдука и Андерлехта - по 3

Группа H Оденсе - Янг Бойз 2:0

Хетафе - Штутгарт 0:3

После четырех туров у Штутгарта 9 очков, у Янг Бойз 6, у Хетафе 3, у Оденсе 0

Группа I

ПСВ Эйндховен - Дебрецен 3:0

Сампдория - Металлист 0:0

После четырех туров у ПСВ 7 очков, у Металлиста 6, у Сампдории 4, у Дебрецена 0

Группа J ПСЖ - Боруссия Д 0:0

Севилья - Карпаты 4:0

После четырех туров у ПСЖ 7 очков, у Севильи 6, у Боруссии 4, у Карпат 0

Группа K

Стяуа - Утрехт 3:1

Ливерпуль - Наполи 3:1

После четырех туров у Ливерпуля 5 очков, у Наполи и Утрехта - по 3, у Стяуа 2

Группа L Порту - Бешикташ 1:1

Рапид (Вена) - ЦСКА (София) 1:2

После четырех туров у Порту 9 очков, у Бешикташа 6, у Рапида 3, у ЦСКА 0

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Игры 5-го тура состоятся

1 декабря

Группа A. Манчестер Сити (7) - Зальцбург (2), Лех (7) - Ювентус (4)

Группа B. Атлетико (7) - Арис (4), Русенборг (3) - Байер (8)

Группа C. Спортинг (9) - Лилль (5), Гент (4) - Левски (4)

Группа G. Зенит (12) - Андерлехт (4), Хайдук (3) - АЕК (4)

Группа H. Янг Бойз (6) - Штутгарт (12), Оденсе (3) - Хетафе (3)

Группа I. Сампдория (5) - ПСВ Эйндховен (10), Металлист (7) - Дебрецен (0)

2 декабря Группа D. Вильярреал (6) - Динамо (Загреб) (7), ПАОК (7) - Брюгге (2)

Группа E. БАТЭ (10) - Динамо К (7), Шериф (3) - АЗ Алкмаар (3)

Группа F. ЦСКА М (12) - Лозанна-Спорт (1), Палермо (3) - Спарта (7)

Группа J. ПСЖ (8) - Севилья (9), Боруссия (5) - Карпаты (0)

Группа K. Стяуа (5) - Ливерпуль (8), Утрехт (3) - Наполи (3)

Группа L. ЦСКА (София) (3) - Бешикташ (7), Рапид (Вена) (3) - Порту (10)