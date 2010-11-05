Результаты матчей 4-го тура Лиги Европы (группы G-L)
Сампдория - Металлист 0:0
Завершились игры 4-го тура группового раунда Лиги Европы в группах G-L
Группа G
Хайдук - Зенит 2:3
АЕК - Андерлехт 1:1
После четырех туров у Зенита 12 очков, у АЕК и Хайдука - по 4, у Андерлехта 3
Группа H Оденсе - Янг Бойз 2:0
Хетафе - Штутгарт 0:3
После четырех туров у Штутгарта 12 очков, у Янг Бойз 6, у Хетафе и Оденсе - по 3
Группа I
ПСВ Эйндховен - Дебрецен 3:0
Сампдория - Металлист 0:0
После четырех туров у ПСВ 10 очков, у Металлиста 7, у Сампдории 5, у Дебрецена 0
Группа J ПСЖ - Боруссия Д 0:0
Севилья - Карпаты 4:0
После четырех туров у Севильи 9 очков, у ПСЖ 8, у Боруссии 5, у Карпат 0
Группа K Стяуа - Утрехт 3:1
Ливерпуль - Наполи 3:1
После четырех туров у Ливерпуля 8 очков, у Стяуа 5, у Наполи и Утрехта - по 3,
Группа L
Порту - Бешикташ 1:1
Рапид (Вена) - ЦСКА (София) 1:2
После четырех туров у Порту 10 очков, у Бешикташа 7, у Рапида и ЦСКА - по 3