Результаты матчей 4-го тура Лиги Европы (группы G-L)

Завершились игры 4-го тура группового раунда Лиги Европы в группах G-L

Группа G

Хайдук - Зенит 2:3

АЕК - Андерлехт 1:1

После четырех туров у Зенита 12 очков, у АЕК и Хайдука - по 4, у Андерлехта 3

Группа H Оденсе - Янг Бойз 2:0

Хетафе - Штутгарт 0:3

После четырех туров у Штутгарта 12 очков, у Янг Бойз 6, у Хетафе и Оденсе - по 3

Группа I

ПСВ Эйндховен - Дебрецен 3:0

Сампдория - Металлист 0:0

После четырех туров у ПСВ 10 очков, у Металлиста 7, у Сампдории 5, у Дебрецена 0

Группа J ПСЖ - Боруссия Д 0:0

Севилья - Карпаты 4:0

После четырех туров у Севильи 9 очков, у ПСЖ 8, у Боруссии 5, у Карпат 0

Группа K Стяуа - Утрехт 3:1

Ливерпуль - Наполи 3:1

После четырех туров у Ливерпуля 8 очков, у Стяуа 5, у Наполи и Утрехта - по 3,

Группа L

Порту - Бешикташ 1:1

Рапид (Вена) - ЦСКА (София) 1:2

После четырех туров у Порту 10 очков, у Бешикташа 7, у Рапида и ЦСКА - по 3