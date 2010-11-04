Металлист везет 1 очко из Италии

Украинские команды завершили матчи 4-го тура группового раунда Лиги Европы

Сампдория - Металлист 0:0

Во втором матче этой группы ПСВ Эйндховен победил Дебрецен 3:0

После четырех туров у ПСВ 10 очков, у Металлиста 7, у Сампдории 5, у Дебрецена 0

Оставшиеся матчи группового раунда Металлист проведет 1 декабря на своем поле против Дебрецена и 16 декабря на выезде против ПСВ Эйндховен.

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Севилья - Карпаты 4:0

Во втором матче этой группы ПСЖ сыграл нулевую ничью с Боруссией.

После четырех туров у Севильи 9 очков, у ПСЖ 8, у Боруссии 5, у Карпат 0

Оставшиеся матчи группового раунда Карпаты проведут 2 декабря на выезде против Боруссии и 15 декабря дома против ПСЖ.