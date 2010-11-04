Результаты матчей 4-го тура Лиги Европы (группы A-F)

Завершился матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы в группе E между Динамо и АЗ Алкмаар

Динамо - АЗ Алкмаар 2:0 (Милевский 47, 61)

Во втором матче этой группы БАТЭ дома победил Шериф 3:1

После четырех туров у БАТЭ 10 очков, у Динамо 7, у Алкмаара и Шерифа - по 3

Оставшиеся матчи группового раунда Динамо проведет 2 декабря против БАТЭ на выезде и 15 декабря против Шерифа в Киеве.

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В остальных матчах групп A-F зафиксированы результаты:

Группа A

Ювентус - Зальцбург 0:0

Лех - Манчестер Сити 3:1

После четырех туров у Манчестера и Леха - по 7 очков, у Ювентуса 4, у Зальцбурга 2

Группа B Байер - Арис 1:0

Русенборг - Атлетико 1:2

После четырех туров у Байера 8 очков, у Атлетико 7, у Ариса 4, у Русенборга 3

Группа C Гент - Спортинг 3:1

Левски - Лилль 2:2

После четырех туров у Спортинга 9 очков, у Лилля 5, у Левски и Гента - по 4

Группа D

ПАОК - Вильярреал 1:0

Брюгге - Динамо (Загреб) 0:2

После четырех туров у Динамо и ПАОКа - по 7 очков, у Вильяреала 6, у Брюгге 2

Группа F Лозанна-Спорт - Спарта (Прага) 1:3

ЦСКА (Москва) - Палермо 3:1

После четырех туров у ЦСКА 12 очков, у Спарты 7, у Палермо 3, у Лозанны 1

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Команды, выступающие в группах G-L, среди которых Карпаты и Металлист, начинают матчи в эти минуты.