Результаты матчей 4-го тура Лиги Европы (группы A-F)
Динамо выиграло у Алкмаара в Киеве
Завершился матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы в группе E между Динамо и АЗ Алкмаар
Динамо - АЗ Алкмаар 2:0 (Милевский 47, 61)
Во втором матче этой группы БАТЭ дома победил Шериф 3:1
После четырех туров у БАТЭ 10 очков, у Динамо 7, у Алкмаара и Шерифа - по 3
Оставшиеся матчи группового раунда Динамо проведет 2 декабря против БАТЭ на выезде и 15 декабря против Шерифа в Киеве.
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В остальных матчах групп A-F зафиксированы результаты:
Группа A
Ювентус - Зальцбург 0:0
Лех - Манчестер Сити 3:1
После четырех туров у Манчестера и Леха - по 7 очков, у Ювентуса 4, у Зальцбурга 2
Группа B Байер - Арис 1:0
Русенборг - Атлетико 1:2
После четырех туров у Байера 8 очков, у Атлетико 7, у Ариса 4, у Русенборга 3
Группа C Гент - Спортинг 3:1
Левски - Лилль 2:2
После четырех туров у Спортинга 9 очков, у Лилля 5, у Левски и Гента - по 4
Группа D
ПАОК - Вильярреал 1:0
Брюгге - Динамо (Загреб) 0:2
После четырех туров у Динамо и ПАОКа - по 7 очков, у Вильяреала 6, у Брюгге 2
Группа F Лозанна-Спорт - Спарта (Прага) 1:3
ЦСКА (Москва) - Палермо 3:1
После четырех туров у ЦСКА 12 очков, у Спарты 7, у Палермо 3, у Лозанны 1
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Команды, выступающие в группах G-L, среди которых Карпаты и Металлист, начинают матчи в эти минуты.