Исполком УЕФА начал голосование по заявкам на проведение Евро-2012

В британском Кардиффе (Уэльс) проходит заседание исполкома УЕФА, на котором будет определена страна/страны, где пройдет финал Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В часности, как сообщают украинские спортивные издания, на заседании пройдет тайное голосование 12 членов исполкома. На голосование будут выставлены три заявки: Хорватия - Венгрия, Украина – Польша, а также Италия.

Если ни одна из заявок не наберет большинства голосов (7), объявляется второй тур голосования. В нем участвуют две заявки, которые в первом голосовании заняли первое и второе место. При равенстве голосов в первом или во втором туре решающим становится голос президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ.

В 12.30 состоится пресс-конференция с участием М.ПЛАТИНИ, на которой будет оглашен победитель тендера на проведение чемпионата Европы-2012

Планируется прямая трансляция на украинском телеканале УТ-1.

Некоторые сайты приводят котировки букмекерских контор. В частности, в Украине лидирует оточественная заявка: букмекерская контора "Марафон": Италия - 1,9 к 1, Украина и Польша - 2,7 к 1, Хорватия и Венгрия - 4,7 к 1.

В тоже время в западных конторах лидером является Италия: котировки международной букмекерской конторы Unibet: Италия - 1,85 к 1, Хорватия и Венгрия - 3,25 к 1, Украина и Польша - 3,75 к 1.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Кардиффе страны - претенденты представили свои заявки на право принять Евро-2012. В презентации заявки Украины и Польши приняли участие президенты обеих стран Виктор ЮЩЕНКО и Лех КАЧИНСЬКИЙ, а также известные футболисты Украины и Польши Андрей ШЕВЧЕНКО и Ежи ДУДЕК, украинский боксер Виталий КЛИЧКО и многие другие.