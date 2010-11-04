Украинские команды в Лиге Европы: на кого ставят букмекеры

Киевское "Динамо" является фаворитом в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы-2010/2011 против голландского "Алкмаара" по версии авторитетной букмекерской конторы "William Hill".

На победу украинской команды ставки принимаются как 1,53 к 1 (чем меньше коэффициент, тем больше вероятность события), а победа голландцев оценивается коэффициентом 7,00 к 1. Ничейный результат - 3,75 к 1.

Не верят букмекеры в успех харьковского "Металлиста" в игре с "Сампдорией", принимая ставки на победу команды Мирона Маркевича с коэффицентом 4,50 к 1, в то время как выигрыш итальянцев видится им более вероятным - 1,83 к 1. Ничейный результат - 3,40 к 1.

"Карпатам" предрекают фиаско на этот раз в выездном матче с "Севильей". На победу испанцев ставки принимаются как 1,22 к 1, тогда как успех львовян оценивается коэффициентом 13,00 к 1. Ничья - 6,00 к 1.

Напомним, матч "Динамо" - "Алкмаар" состоится сегодня 20:00, прямая трансляция на ICTV. В 22:05 в Генуе начнут свой матч "Сампдория" и "Металлист" (Футбол), в это же время в Испании выйдут на поле "Севилья" и "Карпаты" (ICTV).

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