Ахметову понравился счет в матче с Арсеналом

Президенту донецкого «Шахтера» Ринату Ахметову понравился счет в матче Лиги чемпионов в Донецке, где вчера «горняки» одержали победу над лондонским «Арсеналом» - 2:1.

"Игру мы проанализируем позже. Мне понравился счет, и я доволен, что наша команда выиграла, - цитирует Ахметова официальный сайт клуба. - Мы одержали заслуженную победу, несмотря на то что начало игры для нас было очень сложным – мы пропустили гол, и немного в плане психологии было неприятно. Особенно если вспомнить то, что было в Лондоне, было вдвойне неприятно. Но главное, что после этого мы создали много моментов, должны были забить один, второй и третий мяч. В итоге все равно наша команда додавила «Арсенал». Это непростая команда, это «Арсенал»! Сравняли счет, вышли вперед, и именно с таким счетом матч закончился. Я очень доволен".

Президент клуба рассказал и о следующей цели «Шахтера» - 1/8 Лиги чемпионов.

«Мне кажется, мы заслужили три очка, и команда провела сегодняшнюю игру на высоком уровне. Всегда есть какие-то ошибки – это нужно будет проанализировать и игрокам, и Мирче Луческу. А к следующему матчу нужно подготовиться на самом высоком уровне. Я хочу еще раз сказать, что наша задача – выйти в 1/8 Лиги чемпионов. Об этом я говорю не столько сегодня, когда мы победили и видим три очка, а об этом я говорил и вчера. Вчера я вам сказал, что крупное поражение со счетом 1:5 сделает нас сильнее», - сказал Ахметов.