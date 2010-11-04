Результаты матчей Лиги чемпионов

Вчера завершились матчи 4-го тура группового раунда Лиги Чемпионов в группах E-H

Группа E

Базель - Рома 2:3 (Фрай 69, Шачири 82 - Менез 17, Тотти 26 пен., Греко 76)

Клуж - Бавария 0:4 (Гомес 13, 24, 71, Мюллер 90)

После четырех туров у Баварии 12 очков, у Ромы 6, у Клужа и Базеля - по 3.

Группа F

Жилина - Олимпик 0:7 (Жиньян 12, 21, 55, Хайнце 24, Реми 37, Гонсалес 52, 64)

Челси - Спартак 4:1 (Анелька 50, Дрогба 62 пен., Иванович 66, 90 - Баженов 86)

После четырех туров у Челси - 12 очков, у Спартака и Марселя - по 6, у Жилины 0.

Группа G

Милан - Реал 2:2 (Индзаги 67, 79 - Игуан 45, Леон 90)

Осер - Аякс 2:1 (Саммаритано 9, 83 - Алдервейрельд 80)

После четырех туров у Реала 10 очков, у Милана 5, у Аякса 4, у Осера 3.

Группа H

Партизан - Брага 0:1 (Мойзес 35)

Шахтер - Арсенал 2:1 (Чигринский 28, Эдуардо 45 - Уолкотт 10)

После четырех туров у Арсенала и Шахтера по 9 очков, у Браги 6, у Партизана 0.

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Напомним, что 2 ноября сыграны матчи в группах A-D

Группа A

Тоттенхэм - Интер 3:1 (ван дер Ваарт 18, Крауч 61, Павлюченко 89 - Это`О 81)

Вердер - Твенте 0:2 (Чадли 81, де Йонг 84)

После четырех туров у Интера и Тоттенхэма - по 7 очков, у Твенте 5, у Вердера 2

Группа B

Бенфика - Лион 4:3 (Кардес 20, Коэнтрау 32, 67, Гарсия 43 - Гуркуфф 75, Гомис 85, 90+3)

Хапоэль - Шальке-04 0:0

После четырех туров у Лиона - 9 очков, у Шальке 7, у Бенфики 6, у Хапоэля 1

Группа C

Бурсаспор - МЮ 0:3 (Флетчер 48, Бебе 74, Обертан 75)

Валенсия - Глазго Рейнджерс 3:0 (Албелда 65, Коста 90, 90+1)

После четырех туров у МЮ - 10 очков, у Валенсии 7, у Рейнджерса 5, у Бурсаспора - 0

Группа D

Рубин - Панатинаикос 0:0

Копенгаген - Барселона 1:1 (Клаудемир 31 - Месси 31)

После четырех туров у Барселоны - 8 очков, у Копенгагена 7, у Рубина 3, у Панатинаикоса 2

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Игры 5-го тура состоятся

23 ноября

Группа E. Базель (3) - Клуж (3), Рома (6) - Бавария (12)

Группа F. Спартак (6) - Марсель (6), Челси (12) - Жилина (0)

Группа G. Аякс (4) - Реал (10), Осер (3) - Милан (5)

Группа H. Партизан (0) - Шахтер (9), Брага (6) - Арсенал (9)

24 ноября Группа A. Тоттенхэм (7) - Вердер (2), Интер (7) - Твенте (5)

Группа B. Хапоэль (1) - Бенфика (6), Шальке-04 (7) - Лион (9)

Группа C. Валенсия (7) - Бурсаспор (0), Рейнджерс (5) - МЮ (10)

Группа D. Рубин (3) - Копенгаген (7), Панатинаикос (2) - Барселона (8)