Сегодня назовут победителя конкурса на проведение Евро-2012

В Кардиффе (Великобритания) будет определена страна-победительница конкурса на проведение Чемпионата Европы по футболу-2012.

Накануне при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента Польши Леха КАЧИНСКОГО в Кардиффе (Великобритания) состоялась презентации финальной заявки Украины и Польши на проведение Евро-2012.

Объявление результатов конкурса состоится сегодня в 12.30 по киевскому времени.