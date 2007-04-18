Сегодня назовут победителя конкурса на проведение Евро-2012
09:52, 18 апреля 2007Спорт
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В Кардиффе (Великобритания) будет определена страна-победительница конкурса на проведение Чемпионата Европы по футболу-2012.
Накануне при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и Президента Польши Леха КАЧИНСКОГО в Кардиффе (Великобритания) состоялась презентации финальной заявки Украины и Польши на проведение Евро-2012.
Объявление результатов конкурса состоится сегодня в 12.30 по киевскому времени.
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