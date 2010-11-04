Результаты 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов (группы E-H)

Завершились матчи 4-го тура группового раунда Лиги Чемпионов в группах E-H

Группа E Базель - Рома 2:3 (Фрай 69, Шачири 82 - Менез 17, Тотти 26 пен., Греко 76)

Клуж - Бавария 0:4 (Гомес 13, 24, 71, Мюллер 90)

После четырех туров у Баварии 12 очков, у Ромы 6, у Клужа и Базеля - по 3.

Группа F

Жилина - Олимпик 0:7 (Жиньян 12, 21, 55, Хайнце 24, Реми 37, Гонсалес 52, 64)

Челси - Спартак 4:1 (Анелька 50, Дрогба 62 пен., Иванович 66, 90 - Баженов 86)

После четырех туров у Челси - 12 очков, у Спартака и Марселя - по 6, у Жилины 0.

Группа G Милан - Реал 2:2 (Индзаги 67, 79 - Игуан 45, Леон 90)

Осер - Аякс 2:1 (Саммаритано 9, 83 - Алдервейрельд 80)

После четырех туров у Реала 10 очков, у Милана 5, у Аякса 4, у Осера 3.

Группа H

Партизан - Брага 0:1 (Мойзес 35)

Шахтер - Арсенал 2:1 (Чигринский 28, Эдуардо 45 - Уолкотт 10)

После четырех туров у Арсенала и Шахтера по 9 очков, у Браги 6, у Партизана 0.